Isparta'da sahipli kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilecek
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Isparta'da sahipli kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Isparta'da sahipli kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilecek

Isparta'da kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Isparta Veteriner Hekimler Odası arasında protokol imzalandı.

Isparta'da kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Isparta Veteriner Hekimler Odası arasında protokol imzalandı.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik 26 Şubat 2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek Ev Hayvanları Kayıt Sisteminde kayıt altına alınıyor.

Bu kapsamda Isparta'da sahipli köpeklerin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bildirim süresi ve yaşına bakılmaksızın 31 Aralık 2021 tarihine kadar steril ve tek kullanımlık mikroçiplerin deri altına uygulanarak tanımlanması, Ev Hayvanları Kayıt Sistemine kayıt edilmesi ve her bir köpek için ayrı ayrı pasaport düzenlenmesi işlemleriyle kimliklendirilmesine başlandı.

İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Isparta Veteriner Hekimler Odası arasında kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisinin devrine ve paylaşımına ilişkin protokol imzalandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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