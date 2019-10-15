15.10.2019 20:53

Isparta'da motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi

Eksiği bulunanlara ceza yağdı

Polisin trafik uygulamasına, ATV gibi farklı araçlar da takıldı, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet de trafikten men edildi

Isparta'daki trafik denetimi havadan görüntülendi, çok sayıda araç trafikten men edildi, sürücülere ise ceza yağdı

ISPARTA - Isparta'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletler üzerine geniş çaplı denetim yaptı. Denetimlerde kusurlu görülen ve çeşitli eksiklikleri bulunan 15 araç trafikten men edilirken, sürücülere ise farklı maddelerden toplam 11 bin 232 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamaya takılanlar arasında ATV ve 3 tekerlekli elektrikli bisikletler de yer aldı.

Isparta kent merkezindeki eski İl Özel İdaresi kavşağında konuşlanan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler, elektrikli bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletleri tek tek durdurarak, sürücü belgesi - tescil/ruhsat - kask ve egzoz denetimi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, elektrikli bisiklet, motorlu bisikletler ve motosikletler kontrol edilirken, yanı sıra ATV gibi farklı araçlar da denetime takıldı.

Yapılan 1 saatlik uygulamada, çok sayıda araç kontrol edilirken, kusurlu görülen ve eksikliği bulunan 15 araç trafikten men edildi, sürücülere ise toplam 11 bin 232 lira para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerle kent trafiğindeki kazalar ve can kayıplarının önüne geçmeyi amaçlayan Isparta Polisi, şehirde motosikletlerden kaynaklı gürültü kirliliğine de engel olmayı hedefliyor.

Öte yandan, trafikte yapılan denetim uygulamalarının, farklı gün ve zaman dilimlerinde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA