İspanyol Ekibi Villarreal, Başakşehirli Edin Visca'ya Talip Oldu

Edin Visca yuvadan uçuyor. 2011-12 sezonundan bu yana Başakşehir forması giyen Boşnak kanat oyuncusu için Villarreal devrede...

La Liga'yı 5. sırada tamamlayan ve önümüzdeki yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Villarreal, bonservis konusunda 4 milyon Euro'yu (21 milyon TL) gözden çıkarttı.

KARİYERİNİ BAŞKA TAKIMDA DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Ancak İspanyollar rakamı artırmaya hazır. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Visca, artık kariyerine başka bir kulüpte devam etmeyi planlıyor.

Başakşehir'deki misyonunu tamamladığını düşünen 28 yaşındaki başarılı futbolcu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 33 lig maçında 9 gol, 16 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu.

MİLLİ TAKIMDA COŞTU

Villarreal'in çok istediği Visca, önceki gün ise Bosna Hersek Milli Takımı'nın Güney Kore'yi 3-1 yendiği hazırlık karşılaşmasında yıldızlaştı. Visca, Bosna'nın 3 golünü de atarken, hat-trick yaptı.

60. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna giren Bajic ise Visca'nın son golünde asisti yapan isimdi.