İspanya'nın ABD'ye iadesine onay verdiği eski Venezuela askeri istihbarat şefi kayıplara karıştı
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İspanya'nın ABD'ye iadesine onay verdiği eski Venezuela askeri istihbarat şefi kayıplara karıştı

Salı günü alınan kararla Venezuela eski Askeri İstihbarat Örgütü Şefi Hugo Carvajel hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından tutuklanma istemiyle yargılanacağı ABD'ye gönderilecek. Ancak Carvajal kayıp.

03.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:26
İspanya'nın ABD'ye iadesine onay verdiği eski Venezuela askeri istihbarat şefi kayıplara karıştı

hükümeti ülkedeki eski casusunun 'ne (ABD) verilmesini onayladı.


Salı günü alınan kararla Venezuela eski Askeri İstihbarat Örgütü Şefi Hugo Carvajel hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından tutuklanma istemiyle yargılanacağı ABD'ye gönderilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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