İspanya'nın ABD'ye iadesine onay verdiği eski Venezuela askeri istihbarat şefi kayıplara karıştı
Salı günü alınan kararla Venezuela eski Askeri İstihbarat Örgütü Şefi Hugo Carvajel hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından tutuklanma istemiyle yargılanacağı ABD'ye gönderilecek. Ancak Carvajal kayıp.
03.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:26
İspanya hükümeti ülkedeki eski Venezuela casusunun Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) verilmesini onayladı.
Salı günü alınan kararla Venezuela eski Askeri İstihbarat Örgütü Şefi Hugo Carvajel hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından tutuklanma istemiyle yargılanacağı ABD'ye gönderilecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com