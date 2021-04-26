İspanya'da sol koalisyon hükümetine yönelik tehdit mesajları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da sol koalisyon hükümetine yönelik tehdit mesajları devam ediyor

İspanya'da sol koalisyon hükümetine yönelik tehdit mesajları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da, 4 Mayıs'ta Madrid özerk yönetiminde yapılacak yerel parlamento seçimi öncesinde sol koalisyon hükümetinin üyelerini hedef alan tehdit içerikli mektuplar gönderilmeye devam ediliyor.

İspanya'da, 4 Mayıs'ta Madrid özerk yönetiminde yapılacak yerel parlamento seçimi öncesinde sol koalisyon hükümetinin üyelerini hedef alan tehdit içerikli mektuplar gönderilmeye devam ediliyor.

İspanya'da 23 Nisan'da İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Jandarma Genel Komutanı Maria Gamez ve hükümetin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos lideri Pablo İglesias'ı hedef alan tehdit içerikli mektupların ardından bugün Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto'ya da bir mektup gönderildiği bildirildi.

Maroto, içinde kanlı çakı bulunan bir zarf aldığını, tehdit amaçlı bu zarfla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İspanyol bakan, Twitter'dan yaptğı paylaşımda da "Tehdit ve şiddet, demokrasinin sesini asla susturmayacaktır." ifadesini kullanarak, aldığı tehdide karşı gördüğü destekten dolayı teşekkür etti.

Tehdit içerikli mektuplar

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) üyesi olan Maroto'nun, Madrid özerk parlamento seçimini kazanmaları haline bakanlık koltuğunu bırakacağı ve Madrid özerk hükümeti başkan yardımcılığına getirileceği açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Marlaska, Jandarma Genel Komutanı Gamez ve Unidas Podemos lideri İglesias da 3 gün önce içinde mermi ve ölüm tehdidi içeren mesajların bulunduğu zarflar almıştı.

Hükümet, söz konusu olayı açık bir şekilde kınamadığı için aşırı sağ görüşlü Vox partisini suçluyor.

Vox dışında ülkedeki tüm siyasi partiler, tehdit içerikli mektupları sert bir dille kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Diego Muslera Cüneyt Çakır Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya'da sol koalisyon hükümetine yönelik tehdit mesajları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:53:38. #1.16#

title