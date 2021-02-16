İspanya'da savcılık, Vox partisinin "İslamlaşmaya hayır" kampanyasına karşı soruşturma başlattı
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İspanya'da savcılık, Vox partisinin "İslamlaşmaya hayır" kampanyasına karşı soruşturma başlattı

16.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:14
İspanya'da savcılık, Vox partisinin

İspanya'da Barcelona Savcılığı, aşırı sağcı Vox partisinin "İslamlaşmaya hayır" başlığı altında başlattığı kampanya ile nefret suçu işlediği iddiasıyla soruşturma kararı aldı.

İspanya'da Barcelona Savcılığı, aşırı sağcı Vox partisinin "İslamlaşmaya hayır" başlığı altında başlattığı kampanya ile nefret suçu işlediği iddiasıyla soruşturma kararı aldı.

Katalonya özerk yönetiminde 14 Şubat'ta yapılan yerel parlamento seçimleri öncesinde 27 Ocak'ta sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla "İslamlaşmaya hayır" etiketiyle kampanya başlatan Vox, özellikle bölgede yaşayan Müslüman toplumun büyük tepkisini almıştı.

İspanya'daki 2,1 milyon Müslüman'ın en çok yaşadığı bölge olan Katalonya'daki üç büyük İslam derneğinin Vox'un kampanyasına karşı yaptıkları suç duyurusu sonuç verdi.

Barcelona Savcılığı, söz konusu kampanya ile nefret suçu işlenmiş olabileceğini araştırmak üzere soruşturma başlattığını duyurdu.

"İslamlaşmanın, Avrupa'nın ve İspanya'nın geleneklerini tehlikeye soktuğunu" iddia eden, İslam ve Müslüman karşıtı ifadeler kullanan Vox'un başlattığı kampanyadan dolayı Twitter, İspanya da aşırı sağcı partinin resmi hesabındaki "İslamlaşmaya hayır" etiketiyle yapılan paylaşımları bloke etmişti.

İspanyol siyasetinde yaklaşık 3 yıllık bir geçmişi olan ve İspanyol milliyetçiliğini öne çıkararak kısa sürede oylarını artırdığı görülen Vox partisi, 14 Şubat'taki seçimlerde 11 milletvekiliyle ilk kez Katalonya yerel parlamentosuna girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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