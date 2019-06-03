İslambol'dan türetme mi yoksa yabancı dil kökenli mi: İstanbul'un adı nereden geliyor?

Türkçeleşmiş bir şehir ismi olan İstanbul'un kökeni hakkında neredeyse yüz yıldır devam eden bir tartışma söz konusu.

Cumhuriyet ve mübadele dönemine kadar oldukça fazla sayıda gayri Müslim nüfusun yaşadığı ve asırlar boyu Ortodoks inancının başkenti olan şehir için 'İslambol' denildiği ve İstanbul isminin de bu ifadeden geldiği ileri sürülüyor ve zaman zaman bu tabir gündeme geliyor. Euronews.com'da Görüntüle