İslahiye'de Yağmur Etkili Oldu
İslahiye'de yağmur etkili olduGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kenti felç etti Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış kenti olumsuz etkiledi.
İslahiye'de yağmur etkili oldu
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kenti felç etti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış kenti olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve kapalı alanlara sığındı. Tıkanan rögar kapakları nedeniyle yollar gölete döndü. Yayalar, su birikintileri nedeniyle yolun karşısına geçemezken, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.
Yaklaşık 15 dakika sürün yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.
Bir evi su bastı
Şiddetli yağış nedeniyle bodrum kattı bulunan ve Suriyelilerin kaldığı evi su bastı. Eşyaları zarar gören Suriyeli aile, evin içerisindeki suyu ise süpürge ve kovalar yardımıyla suyu boşalttı.
Belediye ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.