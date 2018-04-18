Islah Edilen "Çöplük"Te 40 Çeşit Meyve Sebze Yetiştiriliyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılan ve ıslah edildikten sonra tarımsal faaliyete açılan 20 dönümlük arazide, Ziraat Odası tarafından 40 çeşit meyve ve sebze yetiştirilirken, İŞKUR vasıtasıyla da 20 kişiye istihdam sağlanıyor.

Alaplı Ziraat Odası Başkanlığı, köylülerin daha önce çöp alanı olarak kullandığı araziyi, 20 yıllığına kiraladı. Burada yapılan çalışmayla yaklaşık 500 kamyon çöp toplandı. Düzenlemenin ardından tarım faaliyetine açılan bölgede, 20 dönümde organik sebze ve meyve yetiştiriciliğine başlandı.

Organik çilek başta olmak üzere 40 çeşit meyve ve sebzenin yetiştirildiği bahçede, her yıl 20 kişi de İŞKUR vasıtasıyla istihdam ediliyor.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce kiralanan ve ıslah edilerek tarım alanına dönüştürülen 20 dönümlük arazinin 8 dönümünden geçen yıl 15 ton çilek topladıklarını söyledi.

Arazide yaklaşık 40 çeşit sebze ve meyve yetiştirildiğini ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu bahçeyi ıslah ettikten sonra su baskınından ve selden korumak amacıyla 700 metre taş duvar yaptırdık. Ardından 8 dönümüne çilek ekerek yetiştirmeye başladık. Bu başarımızın ardından Batı Karadeniz Kalkındırma Ajansı'ndan (BAKKA) 570 bin lira destek aldık. Burada eğitim binası, mesire alanı ve seralar yaptık. Bizim amacımız burada tarım okulu yaparak çiftçilerimizi eğitmektedir. Üç yıldır çok güzel çalışmalar yaparak İŞKUR vasıtasıyla 20 kişiye her yıl istihdam sağlıyoruz."

Bahçelerinde gübre kullanmadıklarını ve ürünlerin tamamının organik olarak yetiştirildiğini ifade eden Şeref Türkoğlu, "Bahçemizde damlama sulama sistemi kullanılıyor. Şu ana kadar bahçemizde çilek başta olmak üzere kivi, incir, üzüm, erik, domates, biber, patlıcan ve domates gibi 40 çeşit meyve ve sebze yetiştiriyoruz. Yetiştirdiklerimizi manav ve lokantalara satıyoruz. Ayrıca burada süs bitkileri projesi de uygulanacak." diye konuştu.

"Hedefimiz 25 ton çilek toplamak"

Türkoğlu, bu yıl 13 dönümlük alanda çilek yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl 8 dekar alanda çilek yetiştirerek 15 ton civarında çilek topladık. Burada vatandaşlar bahçeye girerek kendileri çilek topladı. Bu yıl 13 dekarda çilek yetiştiriciliği yaparak 25 ton çilek toplamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza 20 bin çilek fidesi verdik, herkes bahçesine çilek ekti." ifadelerini kullandı.