İskenderoğlu'na Akçadağ'da Yoğun İlgi

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Levent İskenderoğlu'na Akçadağ'da yoğun ilgi.

AK Partili İskenderoğlu seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Seçim çalışmalarını kapsamında Akçadağ ilçesi ziyaret eden İskenderoğlu esnaf ziyaretinde bulundu.Akçadağlıların yoğun ilgisi karşılanan İskenderoğlu esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi. Akçadağ'ı hak ettiği yere taşımak için çok çalışacaklarını belirten İskenderoğlu, "Seçim çalışmalarımıza son hız devam ederken, halkımızın büyük teveccühü ile karşılaşıyoruz. Hemşehrilerimizin şahsımıza karşı göstermiş olduğu bu büyük ilgi ve alaka bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. İnşallah bu sevgiye layık olacağız. Akçadağ'ımızı hak ettiği yere getirmek için çok çalışacağız yaşam kalitesini artıracak önemli yatırımlar yapacağız. Yapacağımız yatırımlar Akçadağ'a çok yakışacak.Birlikte yürüyeceğiz birlikte kalkınacağız .AK Parti bu yerel seçimlerde yine Allah'ın izni ve milletimizin teveccühü ile mutlak zaferle çıkacaktır" diye konuştu - MALATYA