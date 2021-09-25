İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etti.
İSTANBUL (AA) - İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etti.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri