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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın ToplantısıTarih : 6 OcakYer : Conrad İstanbul Bosphorus/ BeşiktaşSaat : 10.00-12.30YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer : Esma Sultan YalısıSaat : 19.00-22.00Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal YüküTarih : 7 OcakYer : Levent.

02.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:02
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TTYD-Turizmde Senaryoları Raporu Basın Toplantısı

Tarih : 6 Ocak

Yer   : Conrad Bosphorus/ BeşiktaşSaat  : 10.00-12.30

YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer   : Esma Sultan YalısıSaat  : 19.00-22.00

Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal YüküTarih : 7 OcakYer   : Levent Grand Wyndham HotelSaat  : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer   : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat  : 09.30-12.00

HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer   : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 Ocak

Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı


Kaynak: DHA
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