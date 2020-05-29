İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tatvan ilçesinden Ahlat'a doğru giden Mehmet Sait Kılıç (54) yönetimindeki 13 EC 404 plakalı otomobil, Yamlar mevkisinde henüz belirlenmeyen bir nedenle belediyeye ait iş makinesine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA