İrlanda - Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı İrlanda - Sırbistan saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İrlanda - Sırbistan maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan İrlanda - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, İrlanda - Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı İrlanda - Sırbistan saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...