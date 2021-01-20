İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne ilişkin dava

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile 20 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile 20 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı.

Bazı müştekiler ve sanıklar ile avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmalara geçildi.

Tutuklu sanık Efkan Öveç, savunma yaptı. Sanığın avukatı, müvekkilinin akli dengesinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini istedi.

Öveç'in ardından savunması alınan sanık Cem Dursun, maktul İlhan Ünğan'ın öldürülmesiyle bir ilgisi olmadığını iddia ederek, "İlhan Ağabey'e böyle bir şey yapmaya ne cesaretim ne de isteğim vardı." dedi.

İran uyruklu Türk vatandaşı sanık Seyit Nurullah Rezai, savunmasında, Türk vatandaşlığına geçişi ve yeni bir isimle pasaport çıkarması için Zindaşti'ye yardımcı olmaya çalıştığını, bunun için Ankara'daki bir danışmanlık firmasına 20 bin dolar para verdikten sonra dolandırıldığını belirterek, Zindaşti'nin Türk ismi olarak "Kürşat Şerifoğlu"nu almak istediğini söyledi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, diğer sanıkların savunmalarının tamamlanması için duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, ikisi mağdur-müşteki olmak üzere, ikisi de tutuklu 20 sanık yer alıyor.

İddianamede, sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin, 3 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu kişinin ayrıca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan 1 yıldan 2,5 yıla, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan ile 9 aya ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Şüphelilerden Ali Koçak'ın 2 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez, Ekrem Öztunç, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan, Efkan Öveç ve Cem Dursun'un da aynı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, polis memurlarının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilere de "örgüt üyeliği, örgüt adına suç işlemek, suç üstlenme, verileri aykırı olarak ele geçirme, silahla tehdit ve görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan 9 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmesi talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar