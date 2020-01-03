İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine hangi ülke nasıl tepki verdi?
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.
Rusya: Maceracı bir adım
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak "maceracı bir adım" olarak gördüklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle