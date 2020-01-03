İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine hangi ülke nasıl tepki verdi?
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İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine hangi ülke nasıl tepki verdi?

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor

03.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:24
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine hangi ülke nasıl tepki verdi?

Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.


Rusya: Maceracı bir adım


Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak "maceracı bir adım" olarak gördüklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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