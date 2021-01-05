İran, Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Süleymani suikastıyla ilgili "kırmızı bülten" talebinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İran, Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Süleymani suikastıyla ilgili "kırmızı bülten" talebinde bulundu

05.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:43
İran, Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Süleymani suikastıyla ilgili

İran, ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

İran, ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'ye suikastla ilgili yürütülen hukuki sürece ilişkin bilgi verdi.

Irak başta olmak üzere bölgedeki 6 ülke ile suikastın soruşturulmasında iş birliği yaptıklarını belirten İsmaili, "ABD Başkanı baş suçlu olmak üzere Pentagon'daki komutanlar ve yetkililerle bölgedeki Amerikan askerlerinin de aralarında olduğu 48 kişinin suikasttaki rolü tespit edildi." dedi.

İsmaili, söz konusu ABD'li yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunduklarını kaydetti.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Haşdi Şabi ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Elazığ Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran, Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Süleymani suikastıyla ilgili "kırmızı bülten" talebinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:22:12. #1.14#
title