İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan Lübnan'a sürpriz ziyaret

İran Meclis Başkanı Dış İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, ABD ve İsrail'in bölge güvenliğiyle oynamasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Abdullahyan, sürpriz şekilde gerçekleştirdiği Lübnan ziyareti kapsamında Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yle başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Abdullahyan, "Lübnan'ın güvenliğinin tüm bölgenin güvenliği olduğuna inanıyoruz." dedi.

Abdullahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi iç meseleleri için bölgenin çıkarını gözetmeyen birtakım hareketlerde bulunduğuna işaret ederek, "İran ve müttefikleri, Siyonist İsrail ve ABD'nin bölge güvenliğiyle oynamasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesi ve Lübnan arasındaki ilişkinin tüm alanlarda güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Abdullahyan'ın, Lübnan temaslarının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Lübnan'ın eski başbakanları Suudi Arabistan'daydı

Abdullahyan'ın Lübnan ziyaretinin, Lübnan'da 2005-2016 yılları arasında başbakanlık yapmış Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temam Selam'ın önceki gün Suudi Arabistan'da bulunmasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Eski Başbakanları Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda kabul eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, görüşmede Lübnan'daki güvenlik ve istikrarı önemsediklerini vurgulamıştı.

Mikati, Sinyora ve Selam, Suudi Arabistan ziyaretinden önce Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelmiş ancak görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapmamışlardı.

Sinyora, bugün yaptığı yazılı açıklamada ise Lübnan'ın Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlü tutmak isteyen tüm Lübnanlıları temsilen söz konusu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA