İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti

11.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:52

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikatın devam etmesi ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda söz verdi. Euronews.com'da Görüntüle