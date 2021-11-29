İran Dışişleri Bakanlığı: "Batı, nükleer müzakerelerin uzamasını istiyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istemediklerini belirterek, "Batı, nükleer müzakerelerin uzamasını istiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak olan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu. Hatipzade, İran heyetinin gerçekçi bir anlaşma ve sonuca ulaşabilmek için Viyana'da olduğunu belirterek, "Sonuç alabileceğimiz bir müzakereye odaklandık. ABD, bir önceki müzakerelerde oluşturdukları sorunları çözmek ve yaptırımları kaldırmak için Viyana'ya gelmeli. Biz oluşturduğumuz heyet ile ciddiyetimizi gösterdik. Şimdi karşı tarafın ciddiyetini göreceğiz" dedi.

Hatipzade, Batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istemediklerini belirterek, "Batı nükleer müzakerelerin uzamasını istiyor" dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın The Daily Telegraph'ta kaleme aldıkları ortak makaleye ilişkin konuşan Hatipzade, "Bazı batılı ülkeler İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve nükleer anlaşmanın uygulanmasını istemiyor. Nükleer müzakerelerin uzamasını istiyorlar" ifadesini kullandı.

"ABD Viyana'ya gelmeli"

ABD'nin nükleer müzakerelerde atacağı adımların kendileri açısından test edilebilir olması gerektiğini belirten Hatipzade, ABD'nin çıkmazları aşmak ve sorunları çözmek için Viyana'ya gelmemesinin ağır sonuçlar doğuracağını belirtti. Hatipzade, "ABD, 6 turluk geçmiş müzakerelerde bizim vaktimizi çaldı ve Trump'ın mirasın korumaya çalıştı. ABD yeni başlayan bu müzakere fırsatını iyi değerlendirmeli. Çünkü biz ciddiyetimizi gösterdik ancak bu pencere her zaman açık kalmayacak. Çıkmazları aşmak ve sorunları çözmek için Viyana'ya gelmeliler. Bunun olmaması ağır sonuçlar doğurur" ifadelerini kullandı.

ABD ile Viyana'da doğrudan hiçbir görüşmenin olmayacağını vurgulayan Hatipzade, "ABD ile Viyana'da doğrudan hiçbir görüşmemiz olmayacak. Amacımız ABD yaptırımlarının kaldırılması. Oluşturduğumuz heyet bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. ABD, bu niyet ve irade ile Viyana görüşmelerine gelirse doğru bir yolda ilerlemiş oluruz. ABD oluşturduğu krizi çözüme kavuşturmalıdır" dedi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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