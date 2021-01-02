İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İsrailli ajan-provokatörler, Trump'ı İran ile savaşa sokmak için Amerikalılara saldırılar planlıyor"
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İsrailli ajan-provokatörler, Trump'ı İran ile savaşa sokmak için Amerikalılara saldırılar planlıyor"

02.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:50
İran Dışişleri Bakanı Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'tan gelen yeni istihbarat, İsrailli ajan-provokatörlerin, Trump'ı sahte bir savaş nedeni ile karşı karşıya bırakmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'a "Tuzağa karşı dikkatli ol." diye seslenen Zarif, İran'a karşı herhangi bir saldırının sonuçlarının özellikle İsrail için ağır olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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