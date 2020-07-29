İran'dan yerin altından atılan balistik füze denemesi İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'ndeki kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yerin altından denize atılan balistik füze denedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'ndeki kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yerin altından denize atılan balistik füze denedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, devlet medyasında yer alan açıklamasında, sahip oldukları teknoloji ile Umman Denizi ve Hint Okyanusu'ndaki hedefleri imha edebileceklerini söyledi.

Hacızade, düzenledikleri tatbikatta ilk defa yerin altından atılan balistik füze fırlattıklarını ifade etti. Hacızade bunun dünyada ilk olduğunu ileri sürdü.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) da hedefleri vurabildiklerini dile getiren İranlı komutan, Basra Körfezi'ne yerleştirdikleri ABD uçak gemisi maketinin de İHA'larla imha edildiğini aktardı.

Kaynak: AA