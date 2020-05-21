İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 249'a yükseldi İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 66 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 249'a yükseldiği aktarıldı.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 66 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 249'a yükseldiği aktarıldı.

İran'da koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 66 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 249'a yükseldiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede son bir günde 2 bin 392 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 129 bin 341'e ulaştığını söyledi.

Kaynak: DHA