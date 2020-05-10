İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 640'a yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 51 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 51 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 640'a yükseldi.

İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 640'a yükselirken; son 24 saatte 1383 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 107 bin 603'e ulaştı.

Kaynak: DHA