İran'da kimyasal gaz kapsülünün patlaması sonucu yüzden fazla kişi zehirlendi
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İran'da kimyasal gaz kapsülünün patlaması sonucu yüzden fazla kişi zehirlendi

İran'ın batısındaki İlam eyaletinde bir tırın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu 100'den fazla kişinin zehirlendiği bildirildi.

İran'da kimyasal gaz kapsülünün patlaması sonucu yüzden fazla kişi zehirlendi
04.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:59

İran'ın batısındaki İlam eyaletinde bir tırın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu 100'den fazla kişinin zehirlendiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İlam eyaletine bağlı Çerdavul ilçesinin Zencire Olya köyünde bir tırın taşıdığı klor gazı kapsülü patladı.

Yaklaşık iki kilometre çapında bir alanı etkilediği belirtilen gaz sızıntısı sonucu onlarca kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı, sızıntıya maruz kalan bazı kişilerin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Konuya ilişkin basına açıklama yapan Çerdavul Kaymakamı İlyas Fettahi, "Zencire Olya köyünde bugün meydana gelen hadise, tır sürücüsünün ihmali ve dikkatsizliğinden kaynaklanmıştır. Neyse ki şu ana kadar can kaybı yaşanmadı." dedi.

Fettahi, vatandaşlara olayın yaşandığı bölgeye yaklaşmama uyarısında bulundu.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise klor gazı taşıyan tırdaki sızıntı nedeniyle en az 100 kişinin zehirlendiği belirtildi.

Açıklamada, olaydan etkilenenleri hastanelere sevk etmek için bölgeye 2 helikopter ve 5 ambulansın gönderildiği ifade edildi.

Endüstriyel alanlarda kullanılan klor gazı, öldürücü bir kimyasal silah da olabiliyor.

Kaynak: AA

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