İran'da günlük ölümler yine rekor seviyeye ulaştı
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İran'da günlük ölümler yine rekor seviyeye ulaştı

İran'da son 24 saat içinde koronavirüsü salgını nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti.

İran'da günlük ölümler yine rekor seviyeye ulaştı
24.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:05

 İran'da son 24 saat içinde koronavirüsü salgını nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin 11 Nisan'dan bu yana en üst seviyeye çıktığı açıklanırken, toplam can kaybı 9 bin 996'ya ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede son 24 saat içinde koronavirüsü salgını nedeniyle 133 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Lari, ülke genelinde son bir günde 2 bin 531 yeni vakanın tespit edildiğini ifade ederek, toplam vaka sayısının 212 bin 501'e yükseldiğini belirtti. Lari, 2 bin 869 hastanın durumunun ise ağır olduğunu belirtti.

CUMA NAMAZI KISITLAMASI DEVAM EDİYOR

İran'da camilerin ibadete açık olmasına rağmen cuma namazları sosyal mesafe kuralları nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Başkent Tahran bu hafta 3 ay aradan sonra Cuma namazı yapılacağı belirtilmiş, ancak karar gözden geçirilerek kısıtlamanın devam ettiği ifade edilmişti.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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