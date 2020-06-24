İran'da günlük ölümler yine rekor seviyeye ulaştı İran'da son 24 saat içinde koronavirüsü salgını nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saat içinde koronavirüsü salgını nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin 11 Nisan'dan bu yana en üst seviyeye çıktığı açıklanırken, toplam can kaybı 9 bin 996'ya ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede son 24 saat içinde koronavirüsü salgını nedeniyle 133 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Lari, ülke genelinde son bir günde 2 bin 531 yeni vakanın tespit edildiğini ifade ederek, toplam vaka sayısının 212 bin 501'e yükseldiğini belirtti. Lari, 2 bin 869 hastanın durumunun ise ağır olduğunu belirtti.

CUMA NAMAZI KISITLAMASI DEVAM EDİYOR

İran'da camilerin ibadete açık olmasına rağmen cuma namazları sosyal mesafe kuralları nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Başkent Tahran bu hafta 3 ay aradan sonra Cuma namazı yapılacağı belirtilmiş, ancak karar gözden geçirilerek kısıtlamanın devam ettiği ifade edilmişti.

Kaynak: DHA