İran asıllı Marjan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Marjan Ahadi kimdir, nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak İran asıllı Marjan'ın kaybı ele alınıyor. Annesi Maryam Ahadi'nin aramak için katıldığı Müge Anlı'da İran asıllı Marjan bulundu mu? Müge Anlı'da İranlı Marjan nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA İRAN ASILLI MARJAN AHADİ KİMDİR?

30 yaşında olan İran asıllı Marjan, 4 gündür kayıp. Kızını bulmak için yayına katılan annesi durumun detaylarını açıklıyor. İstanbul Etiler'de kaybolan İran asıllı Marjan, eski erkek arkadaşıyla iki hafta önce barıştığı biliniyor. Detaylar araştırılıyor.

Erkek arkadaşı canlı yayına katıldıktan sonra yayına katılan kişi, Marjan'ın 3 kişi tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığını söyledi.

MÜGE ANLI İRANLI MARJAN BULUNDU MU?

Etiler'den 4 gün önce kaybolan ve annesinin tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia ettiği İranlı Marjan Ahadi bulundu. İstanbul'da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi, 12 Şubat günü Etiler'deki iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

3 buçuk yıldır İstanbul'da yaşayan ve emlak danışmanlığı yapan Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

"TANIDIK BİRİ KIZIMI KAÇIRDI"

Maryam Ahadi şunları söylemişti:

* Kızım Cuma günü akşam saat 18.30'dan sonra kaybolmuş. Ben kızım bulunana kadar herkesten şüpheleniyorum. İnşallah kızım bulunur.

* Tanıdık biri kızımı kaçırdı. Çünkü orada beklemişler. Allah'ın izniyle emniyet kızımı bulacak.

* Polis bana hâlâ bir bilgi vermedi sadece üzerinde çalıştıklarını söylediler.

* Ben 6 aydır buradayım kızımın yanına gelmiştim. Kızım 3,5 yıldır burada yaşıyor.

* Kızım kendisi ressam ama 7-8 aydır emlak danışmanlığı yapıyor.

"AHIM SİZİ TUTACAK"

Kızını kaçırdıklarını iddia ettiği kişilere seslenen anne Maryam Ahadi, "Ben bir anneyim. İnanın ki benim ahım sizi tutacak. Hemen kızımı bırakın. Zaten emniyet onların peşinde ve bulacaklar onları. Cezalarını çekecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Farsça olarak kızına seslenen Maryam Ahadi, "Canım kızım seni çok seviyorum. Sen çok zeki bir kızsın. Ne yapmak istediğini çok iyi bilirsin. Eminim yakında seni bulacağız ve sağlıklı bir şekilde yanıma geleceksin" demişti.

GENÇ KIZ BULUNDU

Annesinin kayıp başvurusu üzerine polisin her yerde aradığı genç kızın bulunduğu öğrenildi. Annesi Maryam Ahadi ile birlikte polis merkezinde ifadesine başvurulan Marjan Ahadi'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Genç kızın nasıl bulunduğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.