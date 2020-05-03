İran Almanya'da Hizbullah aktivitelerinin yasaklanmasını kınadı
03.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:51
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi "Görünüe göre Avrupa'daki bazı ülkeler Sionist rejim ile kafası karışık ABD rejiminin propagandaları neticesinde Batı Asya bölgesindeki bazı realiteleri göz ardı ederek tutumlarını değiştiriyorlar" dedi
İran Almanya'da Hizbullah aktivitelerinin yasaklanmasını kınadı.
Açıklama yapan İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi "Görünüe göre Avrupa'daki bazı ülkeler Sionist rejim ile kafası karışık ABD rejiminin propagandaları neticesinde Batı Asya bölgesindeki bazı realiteleri göz ardı ederek tutumlarını değiştiriyorlar" diyerek Berlin'in Hizbullah'a yönelik 'terörü destekleyen bir yapı' olduğu suçlamalarını eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com