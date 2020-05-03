İran Almanya'da Hizbullah aktivitelerinin yasaklanmasını kınadı

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi "Görünüe göre Avrupa'daki bazı ülkeler Sionist rejim ile kafası karışık ABD rejiminin propagandaları neticesinde Batı Asya bölgesindeki bazı realiteleri göz ardı ederek tutumlarını değiştiriyorlar" dedi