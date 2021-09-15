İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı - Haberler
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İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı

İran, Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'a ticari uçuşlara yeniden başladı.

İran, Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'a ticari uçuşlara yeniden başladı.

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu "Al Alam", İran ile Afganistan arasındaki ticari uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Kabil Havalimanına iniş yapan İran uçağının, Taliban'ın ülkeye hakim olmasından sonra bu ülkeye yapılan ilk ticari uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Meşhed kentinden havalanan İran'ın Mahan Havayolları'na ait uçağın aralarında bu ülkede görevlendirilen İranlı diplomatların da olduğu 19 yolcu taşıdığı aktarıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, 16 Ağustos'ta İran'dan Afganistan'a uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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