Irak'taki 2019 gösterilerinin öne çıkan aktivistlerinden Vazni öldürüldü
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Irak'taki 2019 gösterilerinin öne çıkan aktivistlerinden Vazni öldürüldü

Irak'taki 2019 gösterilerinin öne çıkan aktivistlerinden Vazni öldürüldü
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerbela kentinde Ekim 2019'da hizmet yetersizligi ve yolsuzluklara karşı patlak veren halk gösterilerine önderlik eden aktivistlerden İhab Vazni, kent merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Irak'ın Kerbela kentinde Ekim 2019'da hizmet yetersizligi ve yolsuzluklara karşı patlak veren halk gösterilerine önderlik eden aktivistlerden İhab Vazni, kent merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Vazni'nin evinin yakınında motosikletli bir kişi tarafından öldürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kentte gösteriler başladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, faillerin yakalanması için kentteki askeri güçlerin seferber olduğu belirtildi.

Suikastı gerçekleştirenlerin kimliği açıklanmasa da söz konusu olayın arkasında İran'a yakın milislerin olduğu iddia ediliyor.

Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti. İlk olarak Bağdat'ta patlak veren gösteriler, kısa sürede ülkenin güneyine yayılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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