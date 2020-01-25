Irak'ta güvenlik güçleri eylemcilerin çadırlarını yaktı
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Irak'ta güvenlik güçleri eylemcilerin çadırlarını yaktı

Irak'ta güvenlik güçleri eylemcilerin çadırlarını yaktıIrak, (DHA)- Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde polis, Tahrir Meydanı yakınlarındaki göstericilerin çadırlarını yaktı.

25.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:38
Irak'ta güvenlik güçleri eylemcilerin çadırlarını yaktı

'ta güvenlik güçleri eylemcilerin çadırlarını yaktı

Irak, ()- Irak'ta devam eden karşıtı gösterilerde polis, Tahrir Meydanı yakınlarındaki göstericilerin çadırlarını yaktı.

Yerel medya, Irak'ta 1 Ekim'den beri devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bugün polisin, başkent Bağdat'ın Tahrir Meydanı yakınında bulunan protestocuların çadırlarını yaktığını yazdı. Polisin göstericilere müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yerel medya, Bağdat'ta polislerin ABD karşıtı düzenlenen gösterilere biber gazı ile müdahalede bulunduğu; çıkan arbedede 7 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca, Basra'da ABD askerlerinin Irak'ı terk etmesini isteyen protestocuların gösterileri sürerken, polisin dün akşam eylemcilere müdahalede bulunduğu; 16 eylemcinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Irak'ta güvenlik güçleri eylemcilerin çadırlarını yaktı
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