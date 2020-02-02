Irak'ta göstericiler Allavi'yi kabul etmiyor
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Irak'ta göstericiler Allavi'yi kabul etmiyor

Irak bayrakları ve Muhammed Tevfik Allavi karşıtı posterler taşınması Yürüyüş yapılması ve slogan atılması Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yükek Eğitim Öğretim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi karşıtı gösteri düzenledi.

02.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:44
Irak'ta göstericiler Allavi'yi kabul etmiyor

bayrakları ve Muhammed Tevfik Allavi karşıtı posterler taşınması

Yürüyüş yapılması ve slogan atılması Irak'ın başkenti 'taki Yükek Eğitim Öğretim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, Allavi'yi kabul etmediklerini gösteren dövizler taşıyarak Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Irak'ta göstericiler Allavi'yi kabul etmiyor
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