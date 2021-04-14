GAZİANTEP - İnternette görüp hobi olarak başladığı solucan gübresi üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor
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GAZİANTEP - İnternette görüp hobi olarak başladığı solucan gübresi üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Ahmet Yıldırım, internette görüp hobi olarak başladığı organik solucan gübresi üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Ahmet Yıldırım, internette görüp hobi olarak başladığı organik solucan gübresi üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor.

İslahiye Yukarıbilenler Mahallesi'nde ikamet eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümü birinci sınıf öğrencisi Ahmet Yıldırım, internetten görüp hobi amaçlı başladığı solucan gübresi üretimini geliştirerek, geçimini de bu işten sağlamaya başladı.

Gübre üretimine 2018 yılında evlerinin altındaki depo kısmında ilk etapta 15 bin kaliforniya kırmızı solucanla başlayan Yıldırım, işi geliştirdikten sonra bu sayıyı bir milyona çıkarmayı başardı.

Ürettiği gübreyi önce kendi üzüm bağlarıyla mevcut arazilerindeki diğer biber, mısır ve salatalık gibi ürünlerde deneyen ve ürünlerde verim artışı gözleyen Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, solucan gübresinin çok faydalı ve organik olduğunu, kimyasal gübrelerin toprakta çoraklaşmaya sebep olduğunu ancak bu gübrenin su tutma özelliğinden dolayı ürünlerde yüzde 30-40 verim artışı sağladığını ifade etti.

İlçede şuana kadar başka kimsenin bu alanda çalışmasının bulunmadığını belirten Yıldırım, "Solucan gübresi sayesinde daha az suyla daha çok verim alabilme imkanı var. Gübre üretmeye devam ediyorum. Üzüm bağlarında kullandım. Kullandığım yerle kullanmadığı yer arasında üründe verim artışını gözlemledim. Geçtiğimiz yıllara göre solucan gübresine olan talep arttı. Hobi olarak başladığım işin ticaretini yapmaya başladım. Sipariş almaya başladım. Yetişmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Hedefinin üretim alanını daha da genişletmek olduğunu ifade eden Yıldırım, bu konuda kendilerine destek olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

GAZİANTEP - İnternette görüp hobi olarak başladığı solucan gübresi üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor
GAZİANTEP - İnternette görüp hobi olarak başladığı solucan gübresi üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor
GAZİANTEP - İnternette görüp hobi olarak başladığı solucan gübresi üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor
GAZİANTEP - İnternette görüp hobi olarak başladığı solucan gübresi üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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