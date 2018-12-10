İnsan Kaynakları Yöneticileriyle Kurumsal İletişim ve İşbirliği Güçlendirilecek

Adana'da 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi, Adana Valiliği ve İŞKUR işbirliğiyle kentteki bir otelde yarın düzenlenecek.

Adana Valiliği ve İŞKUR'un birlikte organize ettiği, "Başarı İçin Bağlılık" temalı 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi, 11 Aralık Salı günü kentteki bir otelde gerçekleştirilecek.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş zirveyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kurumumuzun işgücü piyasasındaki önemli paydaşlarından biri olan insan kaynakları yöneticileri ile kurumsal iletişim ve işbirliğimizin güçlendirilmesi temelinde, insan kaynakları profesyonelleri arasında deneyim paylaşımına katkı sunmak amacıyla, 'Başarı için bağlılık' temasıyla zirveyi düzenliyoruz" ifadesini kullandı. - ADANA