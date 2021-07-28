İnşaattan düşerek ölen gencin arkadaşı tutuklandı

Uşak'ta inşaattan düşen genç, hayatını kaybederken olaya ilişkin bir kişi de ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Uşak'ta inşaattan düşen genç, hayatını kaybederken olaya ilişkin bir kişi de ekiplerce gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Uşak'ın merkez köylerden Karacahisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hakan Acar (24), köyde arkadaşı S.U. (25) ile bir inşaatta buluştu. Henüz bilinmeyen bir sebepten Acar, inşaatın üçüncü katından düştü. Olay yerine ihbarlar sonrasında sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan inşaatın ise S.U.'nun ailesine ait bir inşaat olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından Hakan Acar'ın cansız bedeni Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken S.U. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı