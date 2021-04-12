BURSA'DA VİNÇ RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde, metrelerce uzunluğundaki vinç devrilirken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde, metrelerce uzunluğundaki vinç devrilirken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Nilüferi ilçesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle metrelerce uzunluğundaki vinç, inşaat halindeki bir apartmanın üzerine doğru devrildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken; vinç, işçilerin yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı