İnşaatta yalını çözmek yalında zirve demek

04.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:19

İnşaat sektöründe her yeni projede yalın düşünceyi yeniden kurmak zorunluluğu olduğuna dikkat çeken Göktekin, "Bizim için süreç sürekli iyileştiğimiz bir mükemmellik noktasına doğru devam ediyor. Bize göre inşaatta yalını çözmek ve hakkıyla uygulamak demek yalında zirve demek" diye konuştu.

Yalın Zirve, bu yıl 2-3 Aralık 2019 tarihleri arasında Yalın Enstitü tarafından İstanbul'da düzenleniyor. 38 şirketten 54 konuşmacının yer aldığı Yalın Zirve'nin konuşmacılarından biri de Göktekin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin oldu. Göktekin yaptığı konuşmada sektöre adım atışını, Göktekin Yapı'nın kuruluş hikayesini ve yalın düşünceyle tanışmasını zirveye katılanlarla açık yüreklilikle paylaştı.

Yalın mantığı inşaata taşıdıklarını anlatan Göktekin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, şunları söyledi: "İnşaatta her bir proje yeniden yeni bir fabrika kurmak gibi... Bir fabrikada yalın düşünceyi oturtmak elbette ki kolay değil ama inşaatta her proje de yeniden kurmak zorundasınız. Bizim de amacımız bu konuda sürekli kendini yenileyen, yeniliklere açık olan ama bunu yaparken de standartlarla işine odaklanıp hareket eden bir yapıya kavuşmaktı. Bu çerçevede inşaatı teknolojiyle buluşturmak için yalın mantığın inşattaki yansıması olarak da BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) ile tanıştık ve BIM'I benimsedik. Mükemmelliğe giden yolda, küçük kalırken büyüyebilen esnek bir yapıya kavuşmak hayaliyle sürekli iyileşme adımları atmaya başladık. Kurumsal kapasitemizi arttırmak için danışmanlarla, profesyonellerle, en iyilerle çalışmayı hedef edindik. Şimdi bu yolda bizi heyecanlandıran, çok da değerli bir yerde yeni bir işyeri projesine başlıyoruz. Mimaride duayen bir isimle Emre Arolat ile anlaştık. Bizim için süreç sürekli iyileştiğimiz bir mükemmellik noktasına doğru devam ediyor. Bize göre inşaata yalını çözmek ve hakkıyla uygulamak demek yalında zirve demek. Hedefimiz bundan sonra daha yalın yaşam alanları hatta ekosistemler kurarak büyümemizi sürdürmek olacak."

Kaynak: Bültenler