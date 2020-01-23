İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi 2.kattan düştü
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İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi 2.kattan düştü

Isparta'da çalıştığı inşaatta dengesini kaybeden işçi toprak zemine düşmesi sonucu yaralandı.

23.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:57
İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi 2.kattan düştü

'da çalıştığı inşaatta dengesini kaybeden işçi toprak zemine düşmesi sonucu yaralandı.


Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Sermet Mahallesi'ndeki Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şu an 3 katı tamamlanan ve yapımı devam eden inşaatın orta katında çalışan İsmail Y. (49) isimli işçi kalıp yerleştirdiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden aşağı düştü.


Toprak zemine çakılan işçinin elinden yaralandığı öğrenildi. Durumun verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavilerinin yapılması için ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler.


Öte yandan, yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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