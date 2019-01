İngiltere Parlamentosu:"Anlaşma olmadan Avrupa Birliğinden ayrılmayalım"

LONDRA - İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmamasını öngören teklifi kabul etti.

İngiltere'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan Brexit görüşmelerinde bugün gerçekleştirilen toplantıda milletvekillerinin tek bir ortak kararı vardı; "Anlaşmasız Avrupa Birliğinden Çıkmayalım."

İngiltere Başbakan'ı Theresa May'in güven oyu almasıyla birlikte Parlamentoya sunacağı "B Planı" merak konusu olurken, May sadece Kuzey İrlanda sınırları üzerinde durdu.

Bugün gerçekleştilen toplantıda ise 7 farklı konu üzerinde oylama gerçekleştirildi. İlk olarak gerçekleştirilen oylamada İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'nin teklifi değerlendirildi. Corbyn'nin teklifi ise anlaşmasız bir şekilde Brexit'i iptal edip, ikinci bir oylama gerçekleştirilmesi yönünde oldu. Corbyn'in teklifi 298'a karşı 327 oyla reddedildi.

İkinci olarak İskoç Ulusal Partisi ve Galler partisi Plaid Cymru'nun teklifi oylandı. Bu teklif de anlaşmasız Brexit'i seçenek dışı bırakmayı ve AB'den çıkış sürecinin uzatılmasını talep ediyordu. Bu teklif ise 39'a karşı 327 oyla reddedildi.

Üçüncü sırada Muhafazakar Parti milletvekili Dominic Grieve'in teklifi oylandı. Grieve 29 Mart'taki AB'den ayrılık tarihinden önce, 20-26 Mart tarihleri arasında Parlamento'nun Brexit üzerine altı günlük bir oturum gerçekleştirmesini, bunun sonucunda da ikinci bir Brexit oylaması yapılmasını talep etti. Teklif 301'e karşı 321 oyla reddedildi.

Dördüncü olarak İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper'ın teklifi oylamaya sunuldu. Cooper, Eğer Theresa May'in yapıcağı teklifin kabul edilmemesi durumda Brexit'in 29 Martta değil 31 Aralık 2019'a ertelenmesini talep etti. Cooper'ın talebi 298'e karşı 321'le reddedildi.

Beşinci teklif ise İşçi Partili Rachel Reeves'in önerisiydi. Reeves, herhangi bir tarih belirtmeden AB'den Brexit müzakerelerini uzatmayı talep ediyordu. Reeves'in bu önerisi 290'a karşı 322 oyla reddedildi

Muhafazakar Parti Milletvekili Dame Caroline Spelman ve İşçi Partisi Milletvekili Jack Dromey'nin teklifi ise Parlamentoda kabul edilen ilk teklif olurken, Teklif maddesinde Avrupa Birliğinden Ayrılığın kesinlikle anlaşmalı olması yönündeydi.

Oylaması yapılan son teklif ise Muhafazakar Milletvekili Sir Graham Brady'nin backstop yerine alternatif düzenlemeler için AB ile müzakere yapılmasını talep etti. Teklif 301'e karşı 317 oyla kabul edildi.

Başbakan Theresa May'in teklifi isi AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmamasını talep ediyor. Teklif 310 olumsuz oy alırken 318 ile kabul edildi. Yapılan bu oylamada Theresa May için siyasi süreç içerisinde stresinin daha da artacağının sinyalini verdi.

Kaynak: İHA