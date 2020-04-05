İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 621 ölüm
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 621 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 621 kişi yaşamını yitirdi.

05.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:52
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 621 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 621 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölenlerin sayısı 4 bin 934'e çıktı.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, virüse bağlı can kaybı 4 bin 934'e yükseldi. Ülkede 195 bin 524 test yapıltığı ve koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 47 bin 806'ya çıktığı açıklandı.


Kaynak: DHA

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