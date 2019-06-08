İngiltere'de 'sağlık' tartışması
Trump'ın İngiliz sağlık sisteminin ticaret anlaşması müzakerelerinde masada olduğunu açıklaması tepkiyle karşılandı.
Trump'ın İngiliz sağlık sisteminin ticaret anlaşması müzakerelerinde masada olduğunu açıklaması tepkiyle karşılandı. İngiliz halkı ülkenin sağlık hizmetlerinin kademeli olarak özel şirketlere devredilmesi ile sağlık hizmetlerinin ücretli ve erişilemez hale gelmesinden endişe ediyor.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu