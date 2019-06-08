İngiltere'de 'sağlık' tartışması

Trump'ın İngiliz sağlık sisteminin ticaret anlaşması müzakerelerinde masada olduğunu açıklaması tepkiyle karşılandı.

İngiltere'de 'sağlık' tartışması

Trump'ın İngiliz sağlık sisteminin ticaret anlaşması müzakerelerinde masada olduğunu açıklaması tepkiyle karşılandı. İngiliz halkı ülkenin sağlık hizmetlerinin kademeli olarak özel şirketlere devredilmesi ile sağlık hizmetlerinin ücretli ve erişilemez hale gelmesinden endişe ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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