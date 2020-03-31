İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
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İngiltere, Güncel

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı.

31.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:58
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 40 bin insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının en yaygın olduğu ülkelerden olan İngiltere, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Halk Sağlığı kurumları, ayrı ayrı son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayılarını açıkladı.

Buna göre, İngiltere'de 367, İskoçya'da 13, Galler'de 7 ve Kuzey İrlanda'da 6 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 24 saatte tüm ülkede ölü sayısı 1408'den 1801'e yükseldi. Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyordu.

ABD, HOLLANDA VE İSPANYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 164 bin 798'e yükseldi.

Hollanda'da ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak 1039'a çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 12 bin 595'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 kişi artarak 8 bin 189'a, vaka sayısı ise 85 bin 195'ten 94 bin 417'ye yükseldi.

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı

Kaynak: AA

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Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı

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