İngiltere'de bir baba kızlarını eğlendirmek için ilginç bir oyun kurdu
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İngiltere'de bir baba kızlarını eğlendirmek için ilginç bir oyun kurdu

İngiltere'de bir baba kızlarını eğlendirmek için ilginç bir oyun kurduTuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan İngiltere'de bir baba, kızlarını karantina günlerinde eğlendirmek için ilginç bir yol buldu.

28.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:56

İngiltere'de bir baba kızlarını eğlendirmek için ilginç bir oyun kurdu

Tuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan İngiltere'de bir baba, kızlarını karantina günlerinde eğlendirmek için ilginç bir yol buldu.

İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan iki kız çocuğu babası 29 yaşındaki Bradley O'Riordan, karantina günlerinde kızları, 3 yaşındaki Paris ve 11 yaşındaki Lacey'nin sıkılmaması için, evin küvetini oyun makinesi gibi oyuncakla doldurup kızı Lacey'i kontrolör Paris'i de pençe olarak kullanarak bir oyun hazırladı

O'Riordan kız arkadaşı Jade Mitchell (28) ile küveti oyuncak ve şeker ile doldurup kızının küvetin dışından oynayabileceği sahte bir kontrolör kurdu. Ayrıca, küvetin dışına ışıklar ve 'Bir Ödül Tut' işareti olan süslemeler ekledi.

Oyunu çalıştırmak için Lacey joystick ile yönlendirirken, babası Paris'i yukarıdan aşağıya doğru tutarak kumanda tarafından kontrol ediliyormuş gibi kaydırdı. Ardından onu birkaç santim aşağı indirdi ve Paris aynı oyuncak makinesi kıskacı gibi bir oyuncak hayvan yakaladı. Sonrasında O'Riordan, Paris'i yukarı kaldırdı ve cam küvetten dışarı çıkararak, oyuncağı küvetin dışına bırakmasını sağladı.

O'Riordan, 'Aklıma oyuncak yakalama makinesi yapabileceğim geldi. Kontrolleri yazdırdık ve sonra bir tornavida ile yepyeni kutumun üstüne bir delik açtım. Jade etkilenmedi ama videonun bir milyon görüntüleme alacağını söyleyerek onu ikna ettim. Bu yüzden çöp kutusuna bir delik açmama izin verdi' dedi.

İngiltere'de bir baba kızlarını eğlendirmek için ilginç bir oyun kurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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