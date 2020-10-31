İngiltere'de balet ve balerinler dansa da "sosyal mesafe" koydu
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İngiltere'de balet ve balerinler dansa da "sosyal mesafe" koydu

31.10.2020 16:16 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:19
İngiltere'de balet ve balerinler dansa da

İngiltere'de Birmingham Kraliyet Balesi'nden ünlü balet Carlos Acosta, bale dansçılarını gösteri sırasında teması azaltacak 'Sosyal mesafeli tütü" üretildi.

İngiltere'de Birmingham Kraliyet Balesi'nden ünlü balet Carlos Acosta, bale dansçılarını gösteri sırasında teması azaltacak 'Sosyal mesafeli tütü" üretildi.

Tüm dünyayı etkisi altında alan, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren koronavirüs (Covid-19) salgını, yaşam tarzını ve hatta sanattaki alışkanlıkları da değiştirmeye devam ediyor.  İngiltere'de Birmingham Kraliyet Balesi'nden ünlü balet Carlos Acosta, bale dansçılarını gösteri sırasında teması azaltacak 'Sosyal mesafeli tütü" üretildi. Acosta'nın esinlendiği sosyal mesafeli tütü, dansçıları koronavirüs mesafe kurallarına uyacak kadar uzakta tutarak teması azaltıyor. Yaklaşık 1 metre çapında olan tütüyü giyen dansçılar, gösteri sırasında birbirleriyle teması bu bale eteğiyle azaltıyor. 

19'UNCU YÜZYILDAN ESİNLENDİLER

Ünlü balet Acosta, sosyal mesafeli tütü için "Başladığımızda, kimsenin birbirine dokunmayacağı bir kıyafet istedik ve böylece dansçılar statik olmayan ancak sürekli hareket eden ve farklı şekiller yaratan uzun kıyafetler giyecekler" dedi. Acosta, sosyal mesafeli bale eteklerini tasarlarken 19'uncu yüzyılda kadınların Avrupa'da giydiği kabarık eteklerden esinlendiklerini belirtti. 


İngiltere'de balet ve balerinler dansa da 'sosyal mesafe' koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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