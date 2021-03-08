ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup takım kalmadı
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ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup takım kalmadı

08.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:35
ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup takım kalmadı

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Anadolu Efes'in deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a yenilmesiyle, organizasyonda namağlup takım kalmadı.

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Anadolu Efes'in deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a yenilmesiyle, organizasyonda namağlup takım kalmadı.

Anadolu Efes'in 45 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde lacivert-beyazlı ekibi 41 puanlı Pınar Karşıyaka ile 40 puanlı Fenerbahçe Beko takip ediyor.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler, çapraz eşleşmeyle play-off etabında mücadele edecek. Son ikide yer alanların küme düşeceği ligde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile OGM Ormanspor, son 7 haftaya düşme hattında girdi. Bu iki takımın önünde Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji yer alıyor.

Maç başına 88 sayı ortalaması yakalayan Anadolu Efes'in en skorer takım konumunda bulunduğu ligde, maç başına potasında 74 sayı gören Empera Halı Gaziantep Basketbol ise en az sayı yiyen ekip.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesindeki verimlilik puanı sıralamasında maç başına 26,43 ortalama yakalayan Beşiktaş Icrypex'ten Alperen Şengün ilk sırada yer alıyor. Alperen Şengün'ü Empera Halı Gaziantep Basketbol'dan Mouhammadou Jaiteh ile Büyükçekmece Basketbol'dan Abodunrin Gabriel Olaseni izliyor.

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Takım O G M AYPuan
1. Anadolu Efes232212023171645
2. Pınar Karşıyaka231941947171541
3. Fenerbahçe Beko231761989176540
4. TOFAŞ2313101959188536
5. Türk Telekom2313101907188936
6. Beşiktaş Icrypex2313101917184735
7. HDI Sigorta Afyon Belediyespor2312111905195935
8. Darüşşafaka Tekfen2312111858180635
9. Empera Halı Gaziantep Basketbol2312111741170235
10 Aliağa Petkimspor239141874187132
11. Bahçeşehir Koleji238151850189431
12. Frutti Extra Bursaspor238151809193131
13. Büyükçekmece Basketbol238151850200731
14. Galatasaray237161837197829
15. OGM Ormanspor236171789201629
16. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor235181740201428
Not: Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Icrypex ve Galatasaray'ın birer puanı silinmiştir.

24. hafta

13 Mart Cumartesi:

13.00 Aliağa Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

14 Mart Pazar:

13.00 Türk Telekom-Galatasaray (Mamak Belediyesi)

15.15 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Akatlar)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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