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ING Basketbol Süper Ligi

20.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:15
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Sinem TetikBeşiktaş Icrypex: Mehmet Yağmur 2, Şehmus Hazer 20, Egehan Arna 8, Ercan Osmani 2, Furkan Haltalı 4, Blackmon 21, Johnson 2, Sadık Emir Kabaca 5, Berry 15, Alperen Şengün 19, Hakan SayılıDarüşşafaka...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Sinem Tetik

Beşiktaş Icrypex: Mehmet Yağmur 2, Şehmus Hazer 20, Egehan Arna 8, Ercan Osmani 2, Furkan Haltalı 4, Blackmon 21, Johnson 2, Sadık Emir Kabaca 5, Berry 15, Alperen Şengün 19, Hakan Sayılı

Darüşşafaka Tekfen: Andrews 12, Magette 13, Luther 14, Gulley 9, Emircan Koşut, Erkan Veyseloğlu 2, Eray Akyüz, Berk Demir 10, Doğuş Özdemiroğlu 16, Sinan Güler 6, Jerrett 6, Görkem Doğan 5

1. Periyot: 23-24

Devre: 54-43

3. Periyot: 73-70

Beş faulle çıkanlar: 32.55 Jerrett, 37.01 Berk Demir, 37.17 Andrews, 39.59 Gulley (Darüşşafaka Tekfen), 38.06 Egehan Arna, 39.53 Ercan Osmani (Beşiktaş Icrypex)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Icrypex, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 98-93 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş Icrypex, ligde 14. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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