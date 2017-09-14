İncirliova'da Pamuk Hasadı

İncirliova ilçesinde sezonun ilk makineli pamuk hasadı yapıldı.



İlçedeki bir pamuk tarlasında gazetecilere açıklama yapan İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, bu yıl iyi bir rekolte beklediklerini söyledi.



Önceki yıllara göre pamuğa olan dönüşlerin arttığını vurgulayan Kaykı, ilçede geçen yıla oranla yüzde 22 oranında pamuk ekim alanında bir artışın olduğunu ifade etti.



Pamuk fiyatlarının erkenden açıklanmasını beklediklerini aktaran Kaykı, "Geçen yıl iyi bir rakam yakalarız diye düşünürken 2 lira gibi bir rakamla pamuk sattık. Biz sattık ne oldu. Biz sattıktan sonra 3 lira oldu pamuk kim kazandı aracı kazandı." dedi.



Kaykı, önümüzdeki yıl pamuğun daha iyi yerde olacağını belirterek, fiyatlar üzerinde çok fazla oynanmasının üreticiyi zarara uğrattığını sözlerine ekledi.