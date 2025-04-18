Transfer dönemi yaklaşırken "Immobile gidiyor mu?" sorusuna yanıt aranıyor. Yönetim cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de kulislerde Immobile'nin farklı kulüplerle görüştüğü konuşuluyor. Bu gelişmeler, "Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı?" sorusunun daha da önem kazanmasına neden oldu. Özellikle taraftarlar, Immobile'nin kalıp kalmayacağına ilişkin her gelişmeyi yakından takip ediyor. "Immobile gidiyor mu?" ve "Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı?" soruları sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor. Peki, Immobile gidiyor mu? Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? İşte detaylar...

IMMOBILE GİDİYOR MU?

"Immobile gidiyor mu?" sorusunun cevabı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor. Transfer dönemi resmen başlamadan Immobile ile ilgili somut adımlar bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'da katıldığı programda takımın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ciro Immobile

IMMOBILE BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

Adalı, "Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile

CIRO IMMOBILE KİMDİR?

Ciro Immobile, İtalyan futbolcudur. 20 Şubat 1990 doğumludur ve özellikle Avrupa futbolunun son yıllardaki en dikkat çeken golcülerinden biri olarak tanınıyor.

Immobile kariyerine Sorrento'da başladı. 2009 yılında Juventus tarafından satın alındı ??ve daha sonra Pescara da dahil olmak üzere üç Serie B kulübüne kiralandı ve Pescara ile gol kralı olarak lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2012'de Genoa'ya transfer oldu. Kulüpte bir sezon geçirdikten sonra Juventus'un ezeli rakibi Torino'ya transfer oldu ve burada Serie A'da en çok gol atan oyuncuya verilen Capocannoniere ödülünü kazandı . Torino'daki çıkış sezonunun ardından 2014'te yaklaşık 18 milyon € karşılığında Alman kulübü Borussia Dortmund'a satıldı ve burada DFL Süper Kupası'nı kazandıktan sonra 2015'te İspanyol kulübü Sevilla'ya transfer oldu . 2016'da Torino'ya kiralık olarak döndü ve daha sonra aynı yılın Temmuz ayında Lazio'ya satıldı.

Immobile, Lazio'da bir Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı ve şu anda kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncusudur. Lazio'daki ikinci sezonunda, 33 maçta 29 golle Capocannoniere'yi ikinci kez kazandı. 2019-20 sezonu Immobile'nin kariyerinin en verimli sezonu oldu; 36 golle Serie A'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu eşitledi ve üçüncü Capocannoniere şampiyonluğunu ve Avrupa'nın en golcü oyuncusuna verilen ilk Avrupa Altın Ayakkabı'yı kazandı. 2022'de , 31 maçta 27 golle Capocannoniere'yi dördüncü kez kazandı. Genel olarak Immobile, Stadio Olimpico'da 120 gol atmayı başardı; bu, İtalya'nın en üst liginde kullanılan tek bir stadyumdaki diğer tüm oyunculardan daha fazlaydı. Şu anda Serie A'nın en çok gol atan oyuncuları listesinde sekizinci sırada yer alıyor.

Immobile, İtalya Milli Takımı formasıyla ilk maçına 2014 yılında çıktı ve 2014 FIFA Dünya Kupası ile iki kez UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ( 2016 ve 2020 ) kadroda yer aldı ve son turnuvayı kazandı.

13 Temmuz 2024'te Immobile ve Süper Lig kulübü Beşiktaş sözleşme şartları konusunda anlaştı. Kulüpte Haziran 2026'ya kadar kalmak için bir sözleşme imzaladı. Bir ay sonra, 3 Ağustos'ta, Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'a karşı 5-0'lık galibiyette iki gol attı ve maçın oyuncusu seçildi. 18 Ağustos 2024'te, Süper Lig'in ikinci maç gününde, Antalyaspor'a karşı iki gol atarak Beşiktaş'ın 4-2 galibiyetini garantiledi. Immobile, Beşiktaş adına ilk 10 maçında 10 gol attı ve 2007/08 sezonundan bu yana ligin ilk altı maçında beş gol atan ilk oyuncu oldu.