SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› İMEAK: Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimini olumlu karşılıyoruz - Ekonomi
Merkez Bankası, Tamer Kıran, Türkiye, Ekonomi

İMEAK: Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimini olumlu karşılıyoruz

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Merkez Bankamızın politika faizini 100 baz puan indirmesini olumlu karşılıyoruz.

17.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:02
İMEAK: Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimini olumlu karşılıyoruz

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Merkez Bankamızın politika faizini 100 baz puan indirmesini olumlu karşılıyoruz. Bu vesileyle uzun bir aradan sonra fonlama maliyeti tek haneli seviyeye gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

İMEAK'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kıran, Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi haline dönüştüğünü, bugün itibarıyla Avrupa'nın virüsün merkezi haline geldiğini belirtti. Çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin bu süreçte büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Kıran, Sağlık Bakanlığının olağanüstü çabaları ve çalışmaları sonucu salgının ülkemize gelişinin önemli ölçüde geciktirildiğini vurguladı.

Tamer Kıran, salgın nedeniyle uluslararası ticaretin de büyük sekteye uğradığını belirterek virüsün son yıllarda denizcilik piyasalarının da lokomotifi olan Çin'de ortaya çıktığını anımsattı. 2019 yılı sonlarından itibaren 2020 yılı Şubat ayına kadar denizcilik piyasalarında genelde ciddi düşüş yaşandığını ifade eden Kıran, dünyada kabul gören göstergelerden olan Baltık Kuru Yük Endeksi'nin, 4 Eylül 2019 günü 2518 puanda iken, hızla gerileyerek 10 Şubat 2020 tarihinde 418 seviyesine kadar düşerek tarihi dip seviyelerini test ettiğini vurguladı.

"Göstergeler küresel ekonomide işlerin yolunda gitmediğine işaret ediyordu"

Deniz taşımacılığı tarafındaki öncü göstergelerin bir süredir küresel ekonomide işlerin iyi gitmediğine işaret etmekte olduğunu belirten Kıran, şöyle devam etti:

"Nitekim; ABD Merkez Bankası mecbur kalarak; faizleri yüzde 0-0.25 oranına kadar düşürmek durumunda kalmıştır. Bu anlamda genişlemeci politika kaçınılmaz hale gelmiştir ve bütün ülkeler ekonomilerini ayakta tutma yönünde çabalarını azami şekilde sürdürmektedir. Geldiğimiz noktada; son 2 aydır olumsuz etkisini hızla hissettiren koronavirüs, ticari daralma ve ekonomik resesyon kaygılarını daha da şiddetli hale getirdi. Bu anlamda başta ABD olmak üzere hemen hemen tüm ülke ve uluslararası kurum ekonomiye destek paketlerini açıklamaya başladı."

Tamer Kıran, Türkiye açısından alınmakta olan çok yerinde tedbirlerin proaktif olarak sürdürülmesini yararlı olacağını düşündüklerini kaydetti. Ayrıca, ABD Merkez Bankasının tarihi kararının ardından, denizcilik firmalarının ve tüm iş aleminin finansal açıdan sürdürülebilirliği konusunda başta TCMB olmak üzere ekonomi kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düştüğü kanaatinde olduklarını da belirten Kıran, "Bu çerçevede; Merkez Bankamızın politika faizini 100 baz puan indirmesini olumlu karşılıyoruz. Bu vesileyle uzun bir aradan sonra fonlama maliyeti tek haneli seviyeye gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

"Birçok badirenin üzerinden başarıyla gelmeyi bildik"

"Geldiğimiz noktada; artık her şeyden önemlisi insan sağlığıdır" vurgusunu yapan Tamer Kıran, şöyle devam etti:

"Şimdi her türlü ticari kaygıdan önce halkımızın sağlığını korumaya ve virüse karşı amansız mücadeleye odaklanmamız gerekmektedir. Virüsün etkili olduğu ülkelere uçuş yasağı getirilmiştir. Eğitime ara verilmiş, kamu ve özel sektörde çalışanlara evden çalışma imkanları getirilmiştir. Ekonomi yönetimimiz, bu krizde de alınması gereken tedbirleri belirliyor. Cumhurbaşkanımız, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eş güdüm toplantısına başkanlık edecek, atılacak adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek.

Türkiye olarak yakın geçmişte birçok badirenin üzerinden başarıyla gelmeyi bildik. İş dünyasının temsilcileri olarak biz, alınmakta olan tedbirleri destekliyor, sektörümüz açısından gereklilikleri yerine getirmek için en iyi gayret ve özveriyi gösteriyoruz. Bu zor dönemi aşmak adına, gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bize düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazırız. Toplum olarak paniğe veya rehavete kapılmadan sağduyulu bir bilinçle bu önemli süreci geçirmeli ve resmi makamların önerilerine uygun olarak hareket etmeliyiz. Ülkemizin bu zorlu süreci de mümkün olabilecek en az hasarla atlatarak, normale döneceğine inanıyoruz."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Ekonomi
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Ekonomi
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yetkililer 'Evden çıkmayın' derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti Ekonomi
Yetkililer "Evden çıkmayın" derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Ekonomi
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Cumhurbaşkanından gülümseten çağrı! Nüfus az, mücadelenin vakti geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanından gülümseten çağrı! Nüfus az, mücadelenin vakti geldi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Murat Kurum Mehmet Ersoy Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Hande Soral Demet Akalın Seren Serengil
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: İMEAK: Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimini olumlu karşılıyoruz - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 18:31:01. #1.15#