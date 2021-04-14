Iman Elbani eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı: I·yi ki seni buldum
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Iman Elbani eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı: I·yi ki seni buldum

Hürriyet - Haberler | Magazin
Iman Elbani eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı: I·yi ki seni buldum

Iman Elbani, 42 yaşına basan eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

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Iman Elbani, 42 yaşına basan eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşan Elbani, "I·yi ki dogˆdun her s¸eyim. I·yi ki seni buldum" ifadelerini kullandı.

2016 yılında Iman Elbani ile nikah masasına oturan Murat Yıldırım, 42 yaşına bastı. Elbani, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Birlikte çekildikleri bir fotoğrafını paylaşan Elbani altına, 'I·yi ki dogˆdun her s¸eyim. I·yi ki seni buldum' mesajını düştü.

SET EKİBİNDEN SÜRPRİZ KUTLAMA

'Ramo' dizisinde rol alan Murat Yıldırım'a set ekibi sürpriz yaptı. Arkadaşlarının jesti karşısında çok mutlu olan Yıldırım iyi dileklerde bulundu. Iman Elbani o anların görüntüsünü sevenleriyle paylaştı.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Murat Yıldırım geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Yıldırım, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

41 yaşındaki oyuncu, "Bir yıllık bir kovalamanın ardından evet, Covid beni de yakaladı. 5. günündeyim... Daha iyiyim, çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Murat Yıldırım, kısa sürede sağlığına kavuşmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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